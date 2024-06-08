Спасатели приостановили работы в Садовом под Херсоном из-за угрозы атаки дронов

Из-за угрозы атаки беспилотников в селе Садовое в Херсонской области спасатели приостановили работы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В связи с большой активностью БПЛА в районе происшествия аварийно-спасательные работы прекращены», — заявил источник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Садовое в минувшую пятницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В результате погибли 22 человека, еще 15 жителей были ранены.

По словам главы региона, первый удар ВСУ нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село с использованием HIMARS. Следственный комитет России сообщил, что установит обстоятельства и всех причастных к удару.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чей подчерк заметили в атаках на Херсонскую область в МИД РФ.