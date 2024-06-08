Напиток из бактерий: что будет, если заварить чайный пакетик второй раз?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

При повторной заварке чайного пакетика пользы от него будет меньше

Напиток из бактерий: что будет, если заварить чайный пакетик второй раз?

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Многие так делают в целях экономии. Но стоит ли?

Заваривать чайный пакетик несколько раз, конечно, можно, но от этого никакой пользы для организма не будет. К такому выводу пришли врачи-диетологи, пишет издание «МК».

Один чайный пакетик заваривают повторно многие. Делают они это, как правило, в целях экономии. Однако ничего хорошего это не несет, так как в пакетике содержится мелкопорезанный лист. Чем он меньше, тем больше питательных веществ попадет в кипяток во время заваривания. Поэтому, заваривая его во второй раз, напиток будет практически бесполезным и безвкусным.

Кроме того, специалисты предупредили и о том, что повторное заваривание может негативно сказаться на здоровье. Например, если человек заваривает пакетик несколько раз подряд с большим временным интервалом. Связано это с тем, что со временем на поверхности напитка образуется опасные полифенолы, в которых развивается плесень и бактерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не стоит употреблять горячие напитки в жару.

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