«Опасно для людей»: почему не стоит употреблять горячие напитки в жару

Летом важно следить за количеством жидкости в организме.

Употреблять горячие напитки в жаркую погоду может быть опасно для здоровья. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Горячие напитки могут временно повысить внутреннюю температуру тела, что увеличивает нагрузку на организм, уже борющийся с перегревом из-за высокой окружающей температуры. Горячие напитки могут увеличить нагрузку на организм, в частности сердечно-сосудистую систему, что может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным риском таких заболеваний», — объяснила Лялина.

Кофе и вовсе способствует потере жидкости. В жару это может привести к обезвоживанию. Горячие напитки стимулируют телепродукцию организма, а это может сделать организм более чувствительным к жаре.

Если за окном большой плюс, то лучше пить напитки холодной или комнатной температуры. Также важно следить за тем, чтобы в организме был достаточно высокий уровень воды.

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