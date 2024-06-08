Пропавшие в лесу под Екатеринбургом дети найдены живыми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 093 0

Двенадцатилетний мальчик и его десятилетняя сестра отправились на прогулку с дедушкой, но домой он вернулся без них.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Telegram / МЧС Свердловской области/ mchs66; 5-tv.ru

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Спасатели нашли живыми двух пропавших детей в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Telegram / МЧС Свердловской области/ mchs66; 5-tv.ru

Более 650 человек из разных городов отправились в регион после сообщений о пропаже 12-летнего мальчика и его десятилетней сестры. Ребята вышли на прогулку в лес с дедушкой, но заблудились. Мужчина сумел выбраться к людям, но без детей.

Для поисков была привлечена также специальная техника, в том числе вертолет. От МЧС в операции приняли участие 157 спасателей.

По предварительной оценке, дети истощены, но их жизни ничего не угрожает. Они будут направлены на обследование. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кузбассе пропала десятилетняя девочка.

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