Пропавшие в лесу под Екатеринбургом дети найдены живыми

Спасатели нашли живыми двух пропавших детей в Свердловской области. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Telegram / МЧС Свердловской области/ mchs66; 5-tv.ru

Более 650 человек из разных городов отправились в регион после сообщений о пропаже 12-летнего мальчика и его десятилетней сестры. Ребята вышли на прогулку в лес с дедушкой, но заблудились. Мужчина сумел выбраться к людям, но без детей.

Для поисков была привлечена также специальная техника, в том числе вертолет. От МЧС в операции приняли участие 157 спасателей.

По предварительной оценке, дети истощены, но их жизни ничего не угрожает. Они будут направлены на обследование. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кузбассе пропала десятилетняя девочка.