В Кузбассе пропала десятилетняя девочка

Правоохранители разыскивают пропавшую без вести в Киселевске десятилетнюю девочку. Она ушла гулять вечером 3 июня, но до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по Кемеровской области.

Ребенок выглядит на свой возраст. Девочка худощавого телосложения, волосы светло-русового цвета. В день исчезновения она была одета в синие джинсы и джинсовую куртку, а также синие кеды на белой подошве.

Правоохранители просят граждан о содействии. Если кто-то владеет информацией о местонахождении девочки, то он может позвонить по номеру 102 или в местное отделение полиции, чтобы передать имеющиеся сведения.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли мертвой.