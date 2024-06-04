В Кузбассе пропала десятилетняя девочка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Школьница ушла гулять на улицу, но так и не вернулась домой.

В Кузбассе пропала десятилетняя девочка

Фото: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol

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Правоохранители разыскивают пропавшую без вести в Киселевске десятилетнюю девочку. Она ушла гулять вечером 3 июня, но до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по Кемеровской области.

Ребенок выглядит на свой возраст. Девочка худощавого телосложения, волосы светло-русового цвета. В день исчезновения она была одета в синие джинсы и джинсовую куртку, а также синие кеды на белой подошве.

Правоохранители просят граждан о содействии. Если кто-то владеет информацией о местонахождении девочки, то он может позвонить по номеру 102 или в местное отделение полиции, чтобы передать имеющиеся сведения.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли мертвой.

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