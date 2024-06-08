Сами себя подставили: череда скандалов захлестнула церемонию в Нормандии

Западные лидеры крупно опозорились во время памятного мероприятия во Франции. О ком именно идет речь?

Прошедшее 7 июня мероприятие по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии захлестнула череда скандалов, о чем пишет EADaily со ссылкой на рассуждения политолога Малека Дудакова.

Эксперт указал, что во время памятной церемонии западные лидеры оказались на «неправильной стороне истории». В пример Дудаков привел поиск президентом США Джо Байденом невидимого стула, а затем скандал с ранним отъездом британского премьера Риши Сунака.

Последний получил волну критики не только от общественности, но и от британского политика Найджела Фараджа. Последний обвинил премьера в отсутствии патриотизма и ужасном отношении к ветеранам Второй мировой войны.

По мнению Дудакова, Риши Сунак своими действиями копает могилу для собственной политической карьеры, позволяя Партии реформ Фараджа обойти его на скорых выборах, которые состоятся 4 июля. Политолог считает, что у Джо Байдена тоже намечаются проблемы — как показывают недавние опросы в преддверии президентских выборов, действующий президент отстает от Дональда Трампа в Аризоне и Неваде.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Стивен Спилберг решил помочь президенту Джо Байдену с речью для выступления во время церемонии в Нормандии.