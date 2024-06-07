«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 50 0

Певица Овсянникова показала реакцию Филиппа Киркорова на свое преображение

«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неоднозначно к преображению отнеслись и подписчики.

Народный артист РФ Филипп Киркоров увидел первым преображение певицы Марго Овсянниковой после пластической операции. Его реакцию она показала в своем Telegram-канале.

Весной Овсянникова сделала себе пластику по совету Киркорова и уже готова показать свой обновленный внешний вид, но сначала она продемонстрировала его артисту. Судя по тому, как повел себя король отечественной поп-эстрады, такого не ожидал даже он. И изменения, действительно, оказались ошеломляющими. Он широко распахнул глаза и открыл рот, увидев, как теперь выглядит Марго.

«Реакция неоднозначная, согласны? Как думаете, он привыкнет к моему новому образу?» — написала певица.

Уже 14 июня новую внешность Овсянниковой увидят все. Предположительно, это произойдет во время «Премии МУЗ ТВ-2024», где вероятнее всего она будет в сопровождении Киркорова.

Однако подписчики опасаются, что операцией она только испортила свою внешность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров снова сменил имидж.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.69
0.12
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

20:46
«Есть причины»: почему Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы
20:30
Суд в Москве арестовал подозреваемого в сборе военных сведений француза
20:14
Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев
20:05
«Меняет как перчатки»: почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения
19:49
«Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики
19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Гример Заворотнюк о предвестниках рака у актрисы: «Я это видела у Фриске»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака