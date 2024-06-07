«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой

Неоднозначно к преображению отнеслись и подписчики.

Народный артист РФ Филипп Киркоров увидел первым преображение певицы Марго Овсянниковой после пластической операции. Его реакцию она показала в своем Telegram-канале.

Весной Овсянникова сделала себе пластику по совету Киркорова и уже готова показать свой обновленный внешний вид, но сначала она продемонстрировала его артисту. Судя по тому, как повел себя король отечественной поп-эстрады, такого не ожидал даже он. И изменения, действительно, оказались ошеломляющими. Он широко распахнул глаза и открыл рот, увидев, как теперь выглядит Марго.

«Реакция неоднозначная, согласны? Как думаете, он привыкнет к моему новому образу?» — написала певица.

Уже 14 июня новую внешность Овсянниковой увидят все. Предположительно, это произойдет во время «Премии МУЗ ТВ-2024», где вероятнее всего она будет в сопровождении Киркорова.

Однако подписчики опасаются, что операцией она только испортила свою внешность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров снова сменил имидж.