Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро

«Известия»: певец Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро

Народный артист России Филипп Киркоров в 2022 году распродал большую часть своей элитной недвижимости в Болгарии. Как выяснили «Известия», певец одним днем реализовал 14 квартир в жилом комплексе «Эмеральд» на черноморском побережье, выручив за них почти миллион евро (99,6 миллиона в рублях. — Прим. ред.). Все объекты перешли в собственность управляющей компании «Эмеральд Хоспиталити».

Апартаменты площадью от 51 до 185 квадратных метров артист приобрел в 2007 году через две болгарские компании — «Филипп Киркоров Инвестиции» и «Ф. К. Инвестмент». Позднее первую из них певец ликвидировал, а недвижимость переоформил на себя. Однако спустя 15 лет Киркоров расстался с большей частью активов. Самую маленькую квартиру он продал за 33,8 тысячи евро, самую большую — за 100 тысяч. При этом на вторичном рынке сегодня даже студия площадью 40 квадратных метров стоит от 70 тысяч евро.

«Я еще не уверена, что у вас достоверная информация», — так ответила представитель Киркорова Екатерина Успенская на вопрос журналистов о сделке.

По мнению адвоката Данила Гранина, решение артиста реализовать недвижимость вписывается в общую логику поведения российских владельцев активов в Евросоюзе в тот период. Многие стремились сократить объем зарубежной недвижимости, чтобы избежать санкционных рисков. Однако официальных заявлений сам Киркоров по этому поводу не делал.

Пять апартаментов в комплексе «Порт Палас» в Варне певец продавать не стал, но в 2020 году передал их в залог «Банку ДСК» с материальным интересом в два миллиона евро. Эти объекты остаются в собственности артиста, но обременены залогом. У семьи певца также есть вилла во Флориде площадью более 700 квадратных метров. По данным СМИ, он продал особняк своей дочери Алле-Виктории за символические 100 долларов — 8,5 тысячи рублей.

Эксперты связывают продажу болгарской недвижимости с желанием избежать возможных санкционных рисков. В случае введения персональных санкций ЕС активы российских граждан в Европе автоматически попадают под ограничения — блокировку счетов, запрет на сделки и возможное обращение взыскания через суд. В Болгарии у Киркорова также возникли сложности с управляющей компанией, подававшей иск о взыскании неоплаченных сборов за обслуживание недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два участка в Солнечногорске, прилегающие к поместью певицы Аллы Пугачевой, были проданы за 14 тысяч рублей. Единственным покупателем стал предприниматель Глеб Рыськов. Торги прошли после проверки водного ведомства, выявившей незаконное использование земли, инициатором проверки был сам Рыськов. В 2025 году он уже пытался оспорить право артистки на личный пирс, но суд ему отказал.

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