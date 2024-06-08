В Петербурге проверили ход формирования Академии войск национальной гвардии

На торжественной церемонии практически весь личный состав военного вуза. Курсанты и преподаватели, среди которых есть участники СВО, получают из рук заместителя директора Росгвардии Алексея Воробьева памятные медали, благодарности и грамоты. Он же объявляет о важном решении, которое выводит деятельность учебного заведения на новый уровень.

«Решением главнокомандующего войсками войск национальной гвардии генералом Золотовым Виктором Васильевичем институт преобразовывается в Академию войск национальной гвардии. Впервые в этом году мы запускаем, образовали новый факультет артиллерии. Будем готовить выпускников для того, чтобы мы могли бить врага сильнее», — заявил заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.

Командно-артиллерийский факультет уже набрал для обучения первых своих курсантов. Наставники опытные — ветераны боевых действий, участники СВО и контртеррористических операций. Оснащение мощное — его демонстрируют Алексею Воробьеву — от беспилотников до образцов российского вооружения.

«Миномет 82-й, 120-й, гаубица Д-30, также есть система „Град“, рапира — курсантов учат не только наводить орудие, но и обслуживать, чтобы оно было в боевой готовности», — говорит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Материально-техническая база в институте постоянно укрепляется. Для учащихся сегодня открывают современный тир с двумя стрелковыми галереями.

«В классе происходит сборка и разборка оружия, рядом стрелковая галерея — настоящий тир. Появится и виртуальный. Как он будет выглядеть — показано на экране», — говорит корреспондент.

Военный институт войск национальной гвардии в Петербурге сейчас один из флагманских вузов в стране. Знаменная группа военного института всегда участвует в значимых событиях города, а курсанты становятся призерами спортивных чемпионатов.

«Обучение в институте — это отдельное достоинство. Не каждому дано поступить сюда, и тем более пройти весь этот путь», — заметил Никита, курсант четвертого курса факультета военно-политической работы военного института войск национальной гвардии РФ.

С будущими выпускниками вуза отдельную встречу проводит генерал-полковник полиции Анатолий Маликов. Кто-то из курсантов после обучения отправится на новые территории. Одна из задач Росгвардии — проверка оружия, которое было выдано жителям Украины, ДНР и ЛНР и теперь должно быть перерегистрировано в ведомстве.

«Что касается выпускников, естественно, им это нужно, потому что они будут осуществлять контроль за его оборотом, проходить, проверять правоустанавливающие документы, оружие, которое находится в пользовании, и законность получения», — рассказал начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Анатолий Маликов.

Все эти знания выпускникам помогают выполнять главную задачу — обеспечение правопорядка в российских регионах.