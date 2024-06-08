«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 61 0

Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова ПМЭФ 2024

В этот раз певица выбрала менее откровенный наряд.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это было первое появление знаменитости на публике после скандального выступления в Уфе.

В этот раз Бузова выбрала менее откровенный наряд. Она выступила в черном платье асимметричного кроя и прикрыла линию декольте. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами.

Несмотря на случившийся скандал, Ольга уверенно предстала перед зрителями, исполнила всеми любимые хиты и произнесла речь перед гостями форума.

«Сегодня всех собрал Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума. Вы хорошо поработали, а сейчас отдыхайте и танцуйте под Бузову с Бузовой», — сказала она.

Недавно певица оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и в сапогах на высоких каблуках.

Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым. Кому-то он и вовсе напомнил образы скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог рассказала про влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.

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