«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе

В этот раз певица выбрала менее откровенный наряд.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это было первое появление знаменитости на публике после скандального выступления в Уфе.

В этот раз Бузова выбрала менее откровенный наряд. Она выступила в черном платье асимметричного кроя и прикрыла линию декольте. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами.

Несмотря на случившийся скандал, Ольга уверенно предстала перед зрителями, исполнила всеми любимые хиты и произнесла речь перед гостями форума.

«Сегодня всех собрал Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума. Вы хорошо поработали, а сейчас отдыхайте и танцуйте под Бузову с Бузовой», — сказала она.

Недавно певица оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и в сапогах на высоких каблуках.

Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым. Кому-то он и вовсе напомнил образы скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог рассказала про влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.