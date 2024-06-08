«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В этот раз певица выбрала менее откровенный наряд.
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это было первое появление знаменитости на публике после скандального выступления в Уфе.
В этот раз Бузова выбрала менее откровенный наряд. Она выступила в черном платье асимметричного кроя и прикрыла линию декольте. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами.
Несмотря на случившийся скандал, Ольга уверенно предстала перед зрителями, исполнила всеми любимые хиты и произнесла речь перед гостями форума.
«Сегодня всех собрал Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума. Вы хорошо поработали, а сейчас отдыхайте и танцуйте под Бузову с Бузовой», — сказала она.
Недавно певица оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и в сапогах на высоких каблуках.
Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым. Кому-то он и вовсе напомнил образы скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог рассказала про влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.
- 7 июн
- С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков
- 7 июн
- «Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
- 6 июн
- Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
- 4 июн
- «Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
- 3 июн
- «Я несу любовь и добро»: Бузова оправдалась за скандальный наряд в Уфе
- 3 июн
- «Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
- 3 июн
- Бузова сделала признание после поцелуя с Давой: «Больше ничего не чувствую»
- 3 июн
- «В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей
- 29 мая
- Так и не дождался: Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова
- 28 мая
- «Она не обезьянка в клетке»: Лазарев пристыдил пиарящихся за счет Ольги Бузовой
Читайте также
68%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?