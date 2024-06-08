Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 16 0

Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.

Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области

Фото: Река Александр / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Удары со стороны украинских боевиков по Луганской Народной Республике и Херсонской области, которые произошли накануне, являются бесчеловечными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — написала Москалькова.

Она пожелала пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления, а также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали два многоквартирных дома в Луганске. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Удар по гражданской инфраструктуре нанесен целенаправленно. В результате атаки ВСУ пострадали 60 человек, также известно о шести погибших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:06
В Санкт-Петербурге прошел Кубок ПМЭФ по конкуру
23:50
Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области
23:34
В Закарпатье мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с двумя детьми
23:18
«Сумасшедшая бабка»: как звезда 90-х Татьяна Макарова проводит старость
23:02
Администрация Энергодара сообщила об обстреле города со стороны ВСУ
22:46
«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе

Сейчас читают

В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Обратная сторона популярности: Гаврилина угодила в пугающую историю со сталкерингом
Самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака