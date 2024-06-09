Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с фурой в подмосковном Одинцово

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Еще один ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

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Жуткое ДТП произошло на трассе в подмосковном Одинцово. В результате аварии погибли три человека — двое взрослых и 12-летний ребенок. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером в субботу на 60-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент ехал грузовик, с которым он и столкнулся.

«В результате ДТП погиб 12-летний ребенок и его родители, 17-летний подросток госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в надзорном ведомстве.

Устанавливаются все детали случившегося. На месте прокуратура Московской области координирует работу правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово.

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