Названы сроки получения результатов доклинических исследований вакцины от рака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Мурашко: итоги доклинических исследований вакцины от рака будут в конце года

Названы сроки получения результатов доклинических исследований вакцины от рака

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

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Препарат разрабатывается сразу тремя научно-исследовательскими центрами.

До конца 2024 года станут известны результаты доклинических исследований вакцины против рака, заявил в беседе с ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», — заявил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Кроме того, добавил он, разработка вакцины финансируется за счет государственных средств, а создавали ее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.

Вчера в Северной столице прошел последний день XXVII Петербургского международного экономического форума. Участие в нем приняли более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсудили, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему необходимо прививаться от вируса папилломы.

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