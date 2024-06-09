«Чувственно»: Машков об эмоциях после знакомства с труппой «Современника»

Народный артист России недавно был назначен на должность директора театра.

Народный артист России Владимир Машков, которого недавно назначили директором московского театра «Современник», в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал, как прошло знакомство с его актерами.

По словам Машкова, встреча прошла очень плодотворно и эффективно. На ней артист рассказал о себе, а также о целях, планах и задачах театра.

Владимир Машков назначен директором «Современника»

«Мне кажется, встреча прошла очень плодотворно, чувственно. Тем, кто не знает, я рассказал, откуда появился, кто такой, о целях и задачах, которые стоят перед нами. Ответил на вопросы. Очень внимательно на меня смотрели. И я внимательно изучал своих коллег. Со многими я знаком, с некоторыми даже когда-то работал, поэтому для меня этот театр всегда был очень близким», — заявил Машков.

К слову, при жизни народная артистка СССР, бывший художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек всегда положительно отзывалась о Машкове. Она призналась, что всегда любила смотреть фильмы и сериалы с его участием. И всегда восхищалась его работе.

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