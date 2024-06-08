Игорь Берлин покинет пост директора Театра сатиры

Кто займет его должность?
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Пост директора Театра сатиры покидает Игорь Берлин. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в пресс-службе учреждения.
Как уточняет ТАСС, за плодотворную работу Игорю Берлину театр выразил благодарность. С ним могут продолжить сотрудничать и дальше, но «уже в другом статусе».
Игорь Берлин занимал пост директора Театра сатиры в феврале прошлого года. Как сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, художественным руководителем Театра сатиры будет Евгений Герасимов — худрук Театра на Малой Ордынке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Машков назначен директором «Современника». Кроме того, кадровые перестановки коснулись также и ряда других столичных театров.
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