Игорь Берлин покинет пост директора Театра сатиры

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 35 0

Кто займет его должность?

Игорь Берлин покинет пост директора Театра сатиры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Пост директора Театра сатиры покидает Игорь Берлин. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в пресс-службе учреждения.

Как уточняет ТАСС, за плодотворную работу Игорю Берлину театр выразил благодарность. С ним могут продолжить сотрудничать и дальше, но «уже в другом статусе».

Игорь Берлин занимал пост директора Театра сатиры в феврале прошлого года. Как сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, художественным руководителем Театра сатиры будет Евгений Герасимов — худрук Театра на Малой Ордынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Машков назначен директором «Современника». Кроме того, кадровые перестановки коснулись также и ряда других столичных театров.

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