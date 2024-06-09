На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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В Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал TCH.

Прежде в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ.

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