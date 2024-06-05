«Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 27 0

Глава ВОЗ в России Батыр Бердыклычев не исключил появление новой эпидемии

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Глава офиса ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев рассказал, что из себя представляет «болезнь X».

Возникновение новой эпидемии — это вопрос времени. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Батыр Бердыклычев в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Таким образом он прокомментировал заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможности начала опасной пандемии в этом году — так называемой «болезни X».

Бердыклычев успокоил, что «болезнь X» — это не что иное, как обобщенный термин для обозначения какой-либо новой возможной инфекции, как, например, коронавирус.

«Прежде всего, надо четко понимать, что как таковой „болезни X“ не существует, это обобщенный термин, который используется учеными <…> для обозначения возможной новой инфекции, которой на настоящий момент не существует», — объяснил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ в России также сказал, что на данный момент существует достаточно большое количество вирусов и бактерий, которые могут в будущем вызывать крупные вспышки и эпидемии.

«Гендиректор ВОЗ в одном из своих заявлений подчеркнул, что возникновение новой эпидемии — это не вопрос, возникнет ли она. Это, скорее, вопрос времени», — сказал Бердыклычев.

Более того, невозможно сказать точно, где и когда проявится новое заболевание, поэтому нужно быть готовыми к таким обстоятельствам.

По словам эксперта, процесс подготовки к потенциальным пандемиям включает несколько этапов: мониторинг вирусов и бактерий, анализ их свойств, проведение исследований, разработка вакцин и лечения, а также коллективные усилия, в том числе и на международном уровне, по обмену информацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ анонсировали внеплановые проверки ряда продуктов.

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