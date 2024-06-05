«Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии

Глава ВОЗ в России Батыр Бердыклычев не исключил появление новой эпидемии
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
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Глава офиса ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев рассказал, что из себя представляет «болезнь X».
Возникновение новой эпидемии — это вопрос времени. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Батыр Бердыклычев в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Таким образом он прокомментировал заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможности начала опасной пандемии в этом году — так называемой «болезни X».
Бердыклычев успокоил, что «болезнь X» — это не что иное, как обобщенный термин для обозначения какой-либо новой возможной инфекции, как, например, коронавирус.
«Прежде всего, надо четко понимать, что как таковой „болезни X“ не существует, это обобщенный термин, который используется учеными <…> для обозначения возможной новой инфекции, которой на настоящий момент не существует», — объяснил Бердыклычев.
Глава офиса ВОЗ в России также сказал, что на данный момент существует достаточно большое количество вирусов и бактерий, которые могут в будущем вызывать крупные вспышки и эпидемии.
«Гендиректор ВОЗ в одном из своих заявлений подчеркнул, что возникновение новой эпидемии — это не вопрос, возникнет ли она. Это, скорее, вопрос времени», — сказал Бердыклычев.
Более того, невозможно сказать точно, где и когда проявится новое заболевание, поэтому нужно быть готовыми к таким обстоятельствам.
По словам эксперта, процесс подготовки к потенциальным пандемиям включает несколько этапов: мониторинг вирусов и бактерий, анализ их свойств, проведение исследований, разработка вакцин и лечения, а также коллективные усилия, в том числе и на международном уровне, по обмену информацией.
Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ анонсировали внеплановые проверки ряда продуктов.
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