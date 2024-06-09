Коварное лакомство: почему опасно есть мороженое в жару

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к быстрой ангине

Коварное лакомство: почему опасно есть мороженое в жару

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov

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Перепады температур могут пагубно влиять на организм. А что еще?

С наступлением тепла люди часто ищут способ охладиться. И самое приемлемое и приятное в жаркое время, это, конечно, поедание мороженого. Но не все задумываются о том, насколько это может быть вредно для здоровья.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с «Известиями» рассказал об опасности употребления этого лакомства в жару.

«В жару ни в коем случае нельзя переохлаждать слизистую. Когда мы в жаркую погоду едим мороженое, происходит сильный перепад температур и резкое местное переохлаждение слизистой оболочки. Как следствие — спазм сосудов», — объяснил эксперт.

По его словам, в миндалинах, в которых образовываются лейкоциты, замедляется возникновение новых иммунных клеток. Так, при переохлаждении миндалины увеличивают активность, их температура поднимается, после чего они набухают и болят. Поэтому и возникает ангина.

«И еще одно возможное неприятное последствие употребления мороженого в сильную жару. Резкое охлаждение верхнего неба в то время, как организм в целом сильно перегрет, может вызвать раздражение нервных рецепторов и спазм сосудов головного мозга, приводя к сильной головной боли», — добавил биолог.

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Коварное лакомство: почему опасно есть мороженое в жару

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