«Не хочу видеть людей»: Стас Ярушин обеспокоил фанатов тревожным посланием

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Актер Стас Ярушин рассказал о стремлении к одиночеству

«Не хочу видеть людей»: Стас Ярушин обеспокоил фанатов тревожным посланием

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему всегда веселый артист внезапно загрустил?

Знаменитый актер-юморист Стас Ярушин неожиданно обеспокоил поклонников тревожным посланием. Многие привыкли, что артист всегда находится в прекрасном расположении духа — шоумен часто веселит и смешит публику. Однако недавно в своем личном блоге Стас признался, что пока шутить больше не в состоянии.

Сейчас актеру хочется подальше «сбежать» от аудитории и близких — он никого не хочет видеть и стремится к одиночеству.

«Я не хочу видеть людей делиться с ними энергией. Делиться с ними своими мыслями. Не поймут. У нас разные нейронные связи и мышление. В ответ можно получить только сарказм», — сказал Ярушин.

Артист отметил, что никто не в силах услышать и понять его, поэтому ему стоит «побыть одному». Юморист планирует подумать о жизни, послушать хорошую музыку, а также расписать новые идеи. Он надеется, что время поможет справиться с тяжелыми мыслями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кайли Дженнер поразила фанатов своей ужасной худобой.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Мужчин не надо жалеть: Роза Сябитова раскрыла секрет успешного брака
11:54
Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и два беспилотника
11:48
«Не хочу видеть людей»: Стас Ярушин обеспокоил фанатов тревожным посланием
11:45
В гробнице сына китайского императора обнаружено 16 тонн сокровищ
11:33
«Только любовь к ближним и спасает»: каких правил жизни придерживалась Заворотнюк
11:18
Коварное лакомство: почему опасно есть мороженое в жару

Сейчас читают

В Якутии школьник поджег шестилетнего ребенка на детской площадке
«Чувственно»: Машков об эмоциях после знакомства с труппой «Современника»
SPF-крем всему голова: советы Роспотребнадзора для защиты кожи летом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака