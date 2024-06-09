Мужчин не надо жалеть: Роза Сябитова раскрыла секрет успешного брака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Роза Сябитова: жалость крадет у мужчин чувство их собственного достоинства

Мужчин не надо жалеть: Роза Сябитова раскрыла секрет успешного брака

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Как стоит вести себя замужним женщинам?

Главная сваха страны Роза Сябитова поделилась секретами, которые должна знать каждая женщина. Она рассказала в своем Telegram-канале два основных правила для крепкого брака.

Первое правило — женщина не должна забывать, что при выборе между ужином и красотой, нужно отдать предпочтение ухоженному внешнему виду, уверена Сябитова.

«В жизни каждой женщины бывает момент, что она не успевает приготовить и накрыть ужин для мужа. А тут еще надо и убраться, и посуду помыть, и себя в порядок привести. Так вот, лучше встретить мужа красивой и ухоженной, чем с грязной головой, но с накрытым столом», — поделилась она.

Второе правило, самое основное, женщина должна избегать жалости мужчинам.

«Жалость к мужчине, крадет их мужество. Мужчина должен быть опорой и надеждой защитой для своей женщины и семьи. Мужчину надо не жалеть, а поддержать», — подчеркнула Роза.

Сябитова уверена, что молодежи будет также полезно усвоить эти мудрые советы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известная сваха Роза Сябитова заявила, что телеведущей Лере Кудрявцевой не стоит сохранять отношения с хоккеистом Игорем Макаровым.

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