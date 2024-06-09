Белый дом: ВСУ уже используют разрешение наносить удары по РФ оружием США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

В Вашингтоне пришли к выводу, что не имело смысла запрещать украинцам бить западными ракетами и снарядами через российскую границу.

Белый дом: ВСУ уже используют разрешение наносить удары по РФ оружием США

Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste

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Киев уже «воспользовался» разрешением Вашингтона бить американским оружием по территории России. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан в интервью CBS News.

«Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент санкционировал это. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что на Западе должны были услышать и сделать выводы из слов президента РФ Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны, которые он озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства заявил, что России может дать зеркальный ответ на фоне споров на Западе о том, разрешать или не разрешать удары их дальнобойным оружием по российской территории.

По словам Путина, Москва в таком случае оставляет за собой право поставлять оружие государствам и легальным структурам, которые «испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

При этом Путин не уточнил, куда именно могут быть такие поставки, но, учитывая обилие врагов у Запада, география может быть обширной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США допускают увеличение дальности ударов американским оружием по территории России.

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