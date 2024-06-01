В США допускают, что дальность ударов их оружием по территории РФ увеличится

Для того, чтобы Киеву удержать позиции, как пишут американские СМИ, Штаты разрешат использовать для ударов по России HIMARS, ракетные системы повешенной дальности и артиллерию. И даже пришлют инструкцию по применению из Пентагона.

Но самом деле, это оружие уже давно используется боевиками, и помогают его нацеливать западные инструкторы, используя данные космических спутников. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин расскажет подробнее.

Дискуссия о том, разрешать ли Киеву удары по России, разгорелась на Западе. Она имела бы смысл, если бы не очевидный факт: Украина и так уже бьет по России западным оружием.

«Лишенный возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путем ударов по гражданской инфраструктуре», — отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Удары корректируются спутниками и авиацией НАТО. Наносятся они не только по территориям, которые Запад считает украинскими, но и по регионам России в международно признанных границах. Для этого используется вся номенклатура вооружений, которые Запад поставляет киевскому режиму.

«В мае российские Вооруженные силы перехватили боле тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше 250 реактивных снарядов HIMARS и Vampire. Свыше 80 управляемых авиабомб, 50 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых ракет SCALP. Позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты», — сообщил Белоусов.

Очевидно, что и новое оружие будет использоваться так же. Все разговоры про запрет или разрешение бить по территории России больше похожи на попытку западных стран юридически уйти от ответственности, лишить Россию права на ответную реакцию. Добиться ситуации, когда роль Запада в эскалации конфликта очевидна, но политики могут сказать: «Мы здесь ни при чем, мы это не разрешали». США заявляют, что дают добро только на приграничные удары по России напротив Харьковской области. То есть снимают с себя ответственность за все остальное.

«В последние несколько недель Украина обратилась к нам с просьбой разрешить ей использовать поставляемое нами для защиты оружие против российских сил, атакующих Украину с российской стороны. Это попало прямо к президенту. И он одобрил использование нашего оружия для этой цели», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Первыми за разрешение ударов по России полуофициально выступили Великобритания и Франция. Теперь к ним присоединилась Германия.

«Это правильное решение. Оно соответствует тому, что мы всегда делали с самого начала конфликта на Украине — подстраивались под меняющуюся ситуацию. Это же мы сделали и сейчас. Вчера в личном разговоре с министром обороны Украины Умеровым (Рустемом Умеровым — прим. РЕН ТВ) это было отражено, он так объяснил ситуацию, что мне все стало очевидно. Поэтому считаю это решение нашего правительства правильным. И оно распространяется на все поставляемое нами вооружение», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В общественное пространство вбрасывается тезис: «Западное оружие после передачи Киеву становится украинским». И Зеленский вправе самостоятельно им распоряжаться. Эту позицию разделяет генсек НАТО Столтенберг.

«Ряд стран НАТО много лет или даже с начала войны, с 2022 года, никогда не вводили ограничений на применение оружия, которое поставлялось Украине. Например, Великобритания предоставляла ракеты Storm Shadow долгое время без всяких ограничений», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На этом фоне предельно четко звучит голос здравого смысла — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается предостеречь Запад от разжигания мирового пожара.

«Мы присоединились к НАТО не для вмешательства в вооруженный конфликт за пределами территории Альянса, чем создаем угрозу мировой войны. Абсурдно, что НАТО, чтобы защитить нас, втягивает нас в войну. Это настолько же абсурдно, насколько пожарный решил бы, что он придет с огнеметом тушить пожар. Не для этого создавалось НАТО», — отметил Орбан.

В итоге Запад выходит на новый виток эскалации, но старается делать это чужими руками и осторожно следит за ответной реакцией. Не сжигает мосты, оставляя за собой возможность в любой момент отойти в сторону.