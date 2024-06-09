Мчащийся на огромной скорости Maserati сняли на видео перед наездом на детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 67 0

Сбивший двух детей пьяный водитель разогнался на своем спорткаре до 200 километров в час.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сбивший детей на остановке в Подмосковье Maserati попал в объектив видеорегистратора встречного автомобиля незадолго до смертельной аварии. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых запечатлен спорткар.

По словам поделившегося записью мужчины, Maserati буквально летел по трассе на бешеной скорости. По предварительным данным, она превышала 200 километров в час.

«По прямой, по середине дороги, уворачивался от кочек, но скорость была огромная. Вечером добрался, мне сказали — столкновение. Я посмотрел, это та же машина», — рассказал водитель Михаил.

До этого в Следственном комитете сообщили, что сбивший двух детей в Можайском городском округе Московской области водитель Maserati находился в состоянии опьянения, а ранее был лишен прав на управление автомобилем.

«Задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. „а, в“ ч. 4 ст. 264 УК)», — отмечается в публикации СК.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Он признал свою вину в совершении преступления, а также раскаялся в содеянном.

Смертельное ДТП произошло вечером в минувшую субботу. Водитель Maserati ехал с бешеной скоростью, а перед нерегулируемым пешеходным переходом даже не затормозил. Рядом с ним стояла остановка, на которой находилось трое детей. Один из них успел отскочить, второй был госпитализирован, третий скончался на месте. В машине находились два человека — они не пострадали.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места наезда Maserati на детей на остановке в Подмосковье.

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