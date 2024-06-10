Митинги в Ереване привели к столкновениям протестующих с полицией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Жители страны выступают против делимитации с Азербайджаном, противостояние продолжается второй месяц.

Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Между участниками шествия, организованного оппозиционерами в Ереване, и представителями правоохранительных органов начались прямые столкновения. Обстановка накаляется, протестующие пытаются прорваться через кордон полиции. Силовики в свою очередь оттесняют митингующих и пытаются разогнать, обращаясь к ним через громкоговорители. Кадры с места событий появились в материале «Известий».

Толпа направилась к зданиям парламента и администрации Еревана 9 июня. Тогда же архиепископ Баграт Галстанян, выступая на митинге, сообщил о плане депутатов Национального собрания от оппозиции провести заседание по поводу отставки правительства и импичмента главе республики Николу Пашиняну. Тот назвал церковь агентом влияния и пригрозил исправить ситуацию.

Протесты продолжаются второй месяц. Все началось в Тавушской области, где начался процесс делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном. Часть территорий уже перешла под контроль соседа, Армения выходит из четырех сел. Местные жители и сочувствующие из разных регионов при участии Баграта Галстаняна начали стихийные акции протеста и шествие в Ереван.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу.

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