«Не должны»: Айза раскритиковала Барановскую после ее заявления о рожавших в поле женщинах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Блогер Айза о словах Барановской про рожавших в поле женщинах: очень сильно злит

«Не должны»: Айза раскритиковала Барановскую после ее заявления о рожавших в поле женщинах

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Рассуждения телеведущей о главной задаче представительницы прекрасного пола и ее обязанностях вывели коллегу из себя.

Бывшая жена рэпера Гуфа, телеведущая, мама двоих сыновей и просто женщина с мнением и популярным блогом Айза-Лилуна Ай высказалась о возмутившем ее заявлении коллеги Юлии Барановской. Между прочим, тоже мамой, даже многодетной. Не сошлись дамы в одном из немногих объединяющем их свойстве — у обеих дети, и обе обходятся фактически без мужчин. Но, как оказалось, на материнство, у звезд немного разные взгляды.

Выступая на днях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Барановская вспомнила о культурном коде и обозначила понятия, которые в него входят. Она отметила, что традиционные семейные ценности россиян не поддаются влиянию, ведь они в ДНК. И добавила про бабушек, которые рожали одного ребенка за другим в поле, клали его неподалеку и продолжали работать.

«Юлия Барановская призывает нас всех рожать. Я привыкла к тому что женщин призывают постоянно, заставляют делать что-то. Я привыкла к тому, что разного рода мужчины постоянно говорят, что женщина должна то, должна это, и самая главная функция женщины — это рожать. Сейчас уже призывают рожать чуть ли не со школы», — посетовала Айза.

Блогер отметила, что в Индонезии, где она сейчас живет, женщины действительно рожают где придется, но не из-за культурного кода, а из-за недоступности современной медицины, и, соответственно, грамотного ведения и лечения. После появления на свет малышей некоторые мамы попросту умирают.

«Когда про то, что должна женщина, говорит женщина, меня это, конечно, очень сильно злит. Потому что я очень люблю и уважаю женщин и считаю, что мы никому ничего не должны. А когда Барановская говорит, что мы помимо того что рожать должны, еще рожать в поле, потому что это наш ДНК-код…» — завершила мысль селебрити.

Ранее, писал, футболист Андрей Аршавин рассказал, что у него отобрала при разводе Юлия Барановская.

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