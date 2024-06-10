Так можно было? В каких случаях посетитель не обязан оплачивать счет в ресторане

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 54 0

Юрист Русяев: в ресторане можно не платить за холодное или некачественное блюдо

Так можно было? В каких случаях посетитель не обязан оплачивать счет в ресторане

Фото: www.globallookpress.com / © West Coast Surfer

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Заведение должно следовать определенным правилам, которые в первую очередь касаются качества блюда.

Посетители ресторанов имеют право не оплачивать некачественные блюда или еду, которую принесли не в соответствии с заказом. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

«Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и так далее, если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и так далее», — отметил Русяев.

Эксперт подчеркивает, что клиенту нужно обязательно отстаивать свои права и при этом иметь доказательство некачественно оказанных услуг. В первую очередь, необходимо сфотографировать блюдо и зафиксировать нарушение в книге жалоб или отзывов. В случае, если ресторан откажется решать ситуацию, можно обратиться в Роспотребнадзор.

Кроме того, нужно обращать внимание и на вес блюда. Если окажется недовес, клиент имеет право не платить. Также стоит внимательно изучать чек, а именно — неизвестные наименования, например, музыка или чаевые. Посетитель заведения имеет право отказаться от дополнительных трат.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу.

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