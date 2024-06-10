Тихие убийцы под прикрытием: какие признаки могут говорить о болезнях сердца

Почему сильный кашель не всегда указывает на астму и проблемы с легкими?

Болезни сердечно-сосудистой системы нередко тихо подкрадываются к своим жертвам, пряча за спиной опасные симптомы. Издание URA.RU разобрало различные признаки, по которым стоит ориентироваться, когда нужно явно задуматься о враче-кардиологе.

Одышка

Одышка может быть прямым указателем на артериальную гипертензию, а не только служить симптомом болезней избыточного веса и легких.

В случае, если это связано с сердечно-сосудистой системой, пациенты чаще всего жалуются на рябь в глазах, головную боль в области затылка и прочее. Все это приводит и к различным осложнениям — от атеросклероза до инфаркта, всего этого можно избежать, если вовремя обратиться к врачу.

Боль в нижней челюсти

Боль в нижней челюсти еще один повод пойти к врачу кардиологу, так как это может быть одним из признаков стенокардии. Подобное происходит при недостаточном кровоснабжении сердечной мышцы. Основной же симптом запрятан гораздо глубже и связан с сердечной болью во время физической или даже эмоциональной нагрузке, отпуская во время покоя.

Длительные простуды

У людей с сердечной недостаточностью острые симптомы гриппа или ОРВИ могут сохраняться более десяти дней, а это уже может быть звоночком. Дело в том, что норма находится гораздо ниже — 5-7 дней.

Сильный кашель

«Сердечный» кашель нередко принимают за болезнь легких и астму, но стоит снять с него маску, то перед врачом сразу возникает сердечная недостаточность. Отличие заключается в отсутствии других симптомов простудных заболеваний, а также если «сердечный» кашель не купируется привычными препаратами.

Храп

Храп это один из факторов риска для развития нарушений сердечно-сосудистой системы. Причем он состоит сразу из двух проблем — первая связана с тем, что человек изредка прекращает дышать во сне.

Вторая отражена в самом громком храпе, что может быть связано со сбоями в сердце. Вместе они способны быть маркерами не только нарушения сна, но и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно распознать ишемическую болезнь сердца — у нее есть сразу несколько наглядных симптомов.