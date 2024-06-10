«Любовь всей жизни»: Чеботина вспомнила случай из детства, связанный с Киркоровым

Певица также призналась, что у нее со звездой один и тот же знак зодиака.

Филипп Киркоров оказался настоящим идолом и хорошим другом для певицы Люси Чеботиной, о чем она призналась во время одного из шоу на You-Tube.

«Я обожаю его чувство юмора, отношение к жизни», — рассказала артистка.

Все дело в творческом характере поп-идола, который умеет сопереживать людям, чутко выслушивая их проблемы. Певица полагает, что это может быть также связано и со знаком зодиака, у обеих знаменитостей он один — телец.

Чеботина решила закрепить свое признание случаем из детства, когда друг их дяди специально переодевался в поп-идола и приезжал к ним домой. Для певицы и ее сестры Лизы Филипп Киркоров в итоге оказался любовью всей их жизни.

Звезда также сказала, что с поп-идолом их связывает теплая дружба, когда певица может обратиться к нему с любым советом и получить ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как знаменитая певица Люся Чеботина смогла добиться успеха — в этом ей помогли конкретные люди.