Продюсеры или спонсоры? Кто стоит за стремительным взлетом Люси Чеботиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 53 0

Люся Чеботина заявила, что добилась успеха без продюсеров и спонсоров

Продюсеры или спонсоры? Кто стоит за стремительным взлетом Люси Чеботиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
ПМЭФ 2024

Певица откровенно рассказала, благодаря кому добилась успеха.

Вокруг певицы Люси Чеботиной нередко ходили догадки, кто все-таки поспособствовал ее стремительному взлету в музыкальной индустрии.

Однако, по словам артистки, у нее никогда не было влиятельных спонсоров или продюсеров, а в карьере ей в основном помогают близкие люди. Об этом она сообщила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хоть многие думают, что у меня был продюсер и какие-то предложенные спонсорские деньги, это абсолютный миф, который я могу развеять прямо сейчас. За моей спиной стоит прекрасная команда, которая до сих пор со мной работает. Это моя любимая мамуля, которая является моим директором», — приводит слова артистки издание Super.

Чеботина отмечает, что все свои композиции она написала сама, а также вложила собственные средства в их продвижение. Она также призналась, что черпает вдохновение из собственной жизни. По словам Люси, ее песни нередко отражают реальные события и личный опыт.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений.

Тема:
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