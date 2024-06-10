Массовое отравление в Дагестане: специалисты нашли причину вспышки кишечной инфекции

Причиной массового отравления жителей Буйнакска в Дагестане стала вода из-под крана. Следственный комитет обнародовал первые результаты проверки и уже возбудил уголовное дело.

В местную больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились почти 300 человек. Некоторым — в основном, детям — потребовалась госпитализация.

Проблемы с питьевой водой в Буйнакске возникают не впервые. За последние несколько лет это уже третий случай. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал подробности.

Двухмесячная малышка пытается уснуть на ногах матери. Ее доставили в больницу с высокой температурой и рвотой. Мама считает, что девочка отравилась грязной водой из-под крана.

«Из-за воды, наверное, то, что вода попала, когда я ее купала», — отмечает женщина.

Десятки госпитализированы, сотни лечатся дома. В Буйнакске — вспышка острой кишечной инфекции, люди поступают в больницу уже три дня.

«В отделение детской инфекции 39 пациентов госпитализированы. На сегодняшний день обращений намного меньше. На сегодняшний день в отделение детской инфекции было восемь обращений. Были предположения, и мы информировали население о том, чтобы, прежде чем употребить воду, ее прокипятили. И та вода, которая сейчас идет по крану, чтобы эту воду люди использовали только при мытье посуды или для других целей. Но пить сырой воду нельзя», — говорит заместитель главного врача Буйнакской центральной городской больницы Мурад Абутов.

Отравилась, но в больницу обращаться не стала Муслима Газиева. И женщина уверена, что заболевших гораздо больше.

«Ни с того ни с сего дурно стало, начало тошнить, голова кружилась, потом начались боли в желудке, кишечнике, поднялась температура до 38», — рассказывает Муслима Газиева.

После массового отравления водой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении городского водоканала.

Власти не могут решить проблемы с водоснабжением Буйнакска последние 20 лет. Из крана, на первый взгляд, идет чистая вода. Однако, если оставить ее настояться, то через пару часов образуется осадок, а на дне будет видно песок и грязь.

Водой из крана жители Буйнакска пользуются как технической. Для питья и приготовления пищи люди вынуждены покупать бутилированную или набирать на родниках.

«Не все могут купить. На самом деле, кто может купить? Это же не дешево. А летом кто может ее купить? Летом жарко», — подчеркивает жительница города Мадина Зубаирова.

Много лет круглосуточно воды в домах горожан нет. Ее подают по часам, в основном — с шести до восьми утра.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в конце прошлого года Дагестан завершил строительство водовода «Чиркей — Буйнакск». Трубу к городу подвели, но воды в домах круглосуточно по-прежнему нет.

Пока все коммунальные сети не обновят, качественного водоснабжения не будет. Старые трубы не выдерживают давления. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на исследования и предупредили горожан, что пить воду из-под крана в Буйнакске — опасно для здоровья.