«Я надеюсь»: Кейт Миддлтон намекнула на выздоровление

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 38 0

Кейт Миддлтон извинилась за отсутствие на репетиции торжественного парада

«Я надеюсь»: Кейт Миддлтон намекнула на выздоровление

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Принцесса Уэльская намекнула подданным о своей роли в монархии после выздоровления?

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прервала длительное молчание на фоне появившейся в прессе информации о том, что после выздоровления она может не вернуться к выполнению своих полномочий в прежнем объеме.

Принцесса Уэльская в этом году не присутствовала на репетиции церемонии торжественного парада в честь дня рождения Карла III. За это она извинилась перед всеми участниками мероприятия.

«Мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку. Я надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания всем участникам», — приводятся слова принцессы Уэльской.

Некоторые пользователи сети предположили, что принцесса намекнула на то, что в скором времени сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.

В марте Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить панику среди британских подданных и всех тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что больная раком Кейт Миддлтон передала фокуснику странную записку: «Помогите».

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