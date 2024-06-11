«Учит людей, снимается в рекламе»: Кушанашвили проговорился о доходах Нагиева

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 51 0

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о доходах Дмитрия Нагиева

«Учит людей, снимается в рекламе»: Кушанашвили проговорился о доходах Нагиева

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам журналиста, поклонникам не стоит переживать за знаменитого телеведущего.

Российский и грузинский журналист Отар Кушанашвили рассказал, как живет телеведущий Дмитрий Нагиев в Дубае. Он призвал не беспокоиться за отдыхающую знаменитость.

«Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро. Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо», — рассказал Кушанашвили в одном из выпусков своего авторского шоу на YouTube.

По словам журналиста, поклонникам не стоит беспокоиться за Дмитрия Нагиева. Отар Кушанашвили также заявил, что телеведущий как был профессионалом своего дела, так им и остался.

«Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь», — резюмировал Кушанашвили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил уход из медиапространства. По словам знаменитости, он решил устроить себе «время осмысления». Он добавил, что все еще любит свою работу и уезжать за границу не намеревается.

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«Учит людей, снимается в рекламе»: Кушанашвили проговорился о доходах Нагиева

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