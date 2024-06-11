Резолюцию навязали: Небензя назвал американский проект перемирия в секторе Газа «котом в мешке»

Предложенные по указке США шаги вызывают много вопросов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя раскритиковал американский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Дипломат заявляет, что тезисы, сформулированные США, представляют собой «кота в мешке».

«О деталях договоренностей авторы Совет Безопасности в известность не поставили. Как такового переговорного процесса по проекту не было: авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов СБ в условиях цейтнота под ними подписаться», — пояснил Небензя.

Небензя обращает внимание на то, что Совбез подписывается под планом, детали которого ему неизвестны. Особенно учитывая тот факт, что ранее ООН были приняты еще три резолюции, положения которых так и остались не выполненными. Такая судьба, предполагает дипломат, может ждать и новый проект.

Впрочем, Россия не воспользовалась правом вето и не заблокировала резолюцию. Такой шаг Небензя объясняет тем фактом, что ее поддержал арабский мир, для которого проблема Палестины стоит острее.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.