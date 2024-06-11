ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

За новый проект разрешения конфликта Израиля и Палестины проголосовало 14 членов Совета безопасности ООН.

Палестинское движение ХАМАС поддержало резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Информация об успешном голосовании за новое предложение о перемирии между Израилем и Палестиной была опубликована на официальном сайте ООН.

За новый проект отдали свои голоса 14 членов СБ ООН. Россия не стала участвовать в голосовании.

Согласно документу, кризис предлагается разрешить в три этапа. В рамках первого шага необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе, освобождение раненых и пленных, а также возвращение тел убитых родным. Второй этап подразумевает окончательную заморозку конфликта, освобождение оставшихся заложников и вывод войск Израиля.

С третьей фазой действия резолюции должно начаться полномасштабное восстановление региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев.