ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
Движение ХАМАС поддержало резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Mohammed Nasser apaimage
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За новый проект разрешения конфликта Израиля и Палестины проголосовало 14 членов Совета безопасности ООН.
Палестинское движение ХАМАС поддержало резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Информация об успешном голосовании за новое предложение о перемирии между Израилем и Палестиной была опубликована на официальном сайте ООН.
За новый проект отдали свои голоса 14 членов СБ ООН. Россия не стала участвовать в голосовании.
Согласно документу, кризис предлагается разрешить в три этапа. В рамках первого шага необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе, освобождение раненых и пленных, а также возвращение тел убитых родным. Второй этап подразумевает окончательную заморозку конфликта, освобождение оставшихся заложников и вывод войск Израиля.
С третьей фазой действия резолюции должно начаться полномасштабное восстановление региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев.
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