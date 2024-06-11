Рассекая небо: в Псковской области стартовал фестиваль воздухоплавателей

На традиционную встречу приехали аэронавты со всей страны.

Почти полсотни аэростатов поднялись в небо над Псковской областью. В городе Великие Луки стартовала традиционная встреча воздухоплавателей. На нее приехали аэронавты со всей страны, а также гости из Казахстана, Армении и Белоруссии.

Участники поборются за звание чемпиона России. Определят и самого меткого. Для этого аэронавты придумали дисциплину «кей-граб», где нужно в полете попасть маркером в небольшую корзину.

Ну а завтра, в День России, запланирован парад воздушных шаров. Если позволят погодные условия, участники развернут в небе огромный российский триколор.

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