Рассекая небо: в Псковской области стартовал фестиваль воздухоплавателей

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В Псковской области стартовал фестиваль воздухоплавателей

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На традиционную встречу приехали аэронавты со всей страны.

Почти полсотни аэростатов поднялись в небо над Псковской областью. В городе Великие Луки стартовала традиционная встреча воздухоплавателей. На нее приехали аэронавты со всей страны, а также гости из Казахстана, Армении и Белоруссии.

Участники поборются за звание чемпиона России. Определят и самого меткого. Для этого аэронавты придумали дисциплину «кей-граб», где нужно в полете попасть маркером в небольшую корзину.

Ну а завтра, в День России, запланирован парад воздушных шаров. Если позволят погодные условия, участники развернут в небе огромный российский триколор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве на благоустроенных набережных проведут 100-дневный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Также для москвичей и гостей столицы организуют кинопоказы, экскурсии, спортивные игры, танцы и викторины.

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