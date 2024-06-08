«Лето в Москве»: жителей столицы пригласили потанцевать на набережных

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

На набережных Москвы пройдут танцевальные занятия и флешмобы

«Лето в Москве»: жителей столицы пригласили потанцевать на набережных

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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На самом продолжительном фестивале в мире гости любых возрастов смогут научиться новым движениям.

В Москве на благоустроенных набережных проведут 100-дневный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который является самым продолжительным в мире. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Выбрать наиболее подходящее для вас место можно на официальном сайте фестиваля. Пользователям для этого нужно выбрать район, тип мероприятия и желаемую дату.

Желающих научат как традиционным русским танцам, так и экзотическим латиноамериканским движениям. Также для горожан проведут семейные флешмобы, где можно принять участие и с детьми.

Кроме того, для москвичей и гостей столицы организуют кинопоказы, экскурсии, спортивные игры, танцы и викторины.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. Для его проведения задействовали более 60 площадок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет.

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