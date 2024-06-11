СМИ сообщили о гибели вице-президента Малавии в результате авиакатастрофы

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Евгения Романова
Евгения Романова 98 0

The Sun: вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе

СМИ сообщили о гибели вице-президента Малавии в результате авиакатастрофы

Фото: Из открытых источников

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Его борт пропал с радаров накануне.

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате авиакатастрофы. Самолет, на котором летел 51-летний политик и еще девять человек, рухнул в лесу. Об этом передает газета The Sun со ссылкой на администрацию президента страны Лазаруса Чакверы.

«Самолет, на борту которого находился вице-президент, достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима, был найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — говорится в публикации.

Президент Лазарус Чаквера объявил вторник общенациональным днем траура. Он также приказал приспустить все флаги с 11 июня до дня похорон.

Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу в понедельник, 10 июня. Однако из-за плохой погоды авиадиспетчерская служба сказала пилоту не пытаться совершить посадку и развернуться. В дальнейшем с бортом была потеряна связь, вскоре он исчез с радаров. Тогда была развернута масштабная поисковая операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерс разбился в США. Члену экипажа космической экспедиции было 90 лет. Трагедия произошла у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы.

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