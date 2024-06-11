Европа стоит на грани эпидемии лихорадки Денге и вируса Западного Нила

Избежать заражения непросто — опасные болезни переносят обычные комары.

В Европе стремительно распространяются инфекции, переносимые комарами. Об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

Сообщается, что угроза эпидемии возникла из-за возвращения большого числа туристов из регионов, где лихорадка Денге и вирус Западного Нила являются эндемичными. Кроме того, изменения климата в Европе привели к увеличению количества самих комаров.

Отмечается, что пока инфицированных людей на континенте сравнительно немного, но уже в ближайшее время их число может значительно возрасти из-за стремительного распространения эпидемии лихорадки Денге в Южной Америке. Известно также, что распространяющие Денге комары могут также предавать вирусы Зика и чикунгунья и желтую лихорадку.

Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила в этом году зарегистрировали в Испании в марте. Между тем, в прошлом году вирус активизировался только в июне.

На днях сообщалось, что Европа переживает настоящее нашествие клещей-мутантов Hyalomma lusitanicum, пришедших на континент из жарких регионов Африки. Огромные кровососущие уже заполонили Великобританию, Германию и Испанию, превосходя своих местных собратьев не только размерами, но и агрессивностью. Кроме того, они отличаются невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам и могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как Конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие опасные заболевания может повлечь за собой укус комара.