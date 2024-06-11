Путин призвал главу «Россетей» обратить внимание на энергокольцо Москвы

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Компания сегодня расширяет географию внутри страны. Специалисты корпорации налаживают энергоснабжение и в новых регионах.

Путин призвал главу «Россетей» обратить внимание на энергокольцо Москвы

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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В условиях санкций, при нарушении логистических цепочек, компания «Россети» увеличивает долю отечественного оборудования. Показатель уже превысил 90%. Эти цифры в Кремле во время встречи с Владимиром Путиным озвучил глава компании Андрей Рюмин.

«Россети» — сейчас один из крупнейших в мире отраслевых холдингов, именно по их линиям передается почти 80% электроэнергии в нашей стране. За последние годы масштабные проекты реализованы сразу в нескольких регионах. Один из них — подстанция «Пахра», она важна для бесперебойного электроснабжения Москвы и области.

«Вы сказали о работе в регионах. Здесь очень важно ничего не просмотреть. Упомянули о московском энергетическом кольце», — начал Путин.

«Да», — добавил на это Рюмин.

«С Сергеем Семеновичем разговаривал когда, он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке», — обратил внимание президент.

«Абсолютно верно, Владимир Владимирович. Мы с Сергеем Семеновичем проговаривали этот вопрос. Сейчас разрабатывается программа, поэтому этот вопрос у нас на контроле», — заверил глава «Россетей».

«Россети» сейчас расширяют географию внутри страны. В конце прошлого года им переданы активы в Новосибирской, Мурманской областях, Красноярском крае, Крыму. Специалисты корпорации налаживают энергоснабжение и в новых регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Россети» и Сбер заключили соглашение о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса.

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