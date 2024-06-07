«Россети» и Сбер договорились о совместной работе в области AI-решений

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Договор между сторонами был подписан на полях ПМЭФ-2024.

«Россети» и Сбер договорились о совместной работе в области AI-решений

Фото: ПАО «Россети»

Тема:
ПМЭФ 2024

Группа «Россети» и Сбер заключили соглашение о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Договор в ходе ПМЭФ-2024 подписали первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

«Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением AI-технологий. Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители Группы „Россети“, а это — подавляющая часть предприятий и населения страны», — отметил Андрей Муров.

«Как отметил президент РФ в послании Федеральному Собранию, к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Над этой задачей мы будем вместе работать с Группой „Россети“. Цифровые технологии и искусственный интеллект — это мощнейшие рычаги повышения эффективности в любой сфере. В электроэнергетике „цифра“ помогает сократить операционные и капитальные затраты, минимизировать потери электроэнергии и нештатные ситуации, повысить надежность электроснабжения для населения и бизнеса. Такие колоссальные возможности нельзя не использовать, ведь иначе невозможно отвечать на вызовы времени, в том числе технологические», — прокомментировал Александр Ведяхин.

Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель с учетом специфики отрасли.

Тема:
ПМЭФ 2024
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