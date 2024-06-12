Собянин наградил выдающихся москвичей за профессиональные достижения

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно накануне Дня России вручил государственные награды за заслуги москвичам. Об этом сообщается в Telegram-канале главы столицы.

Отмечается, что среди награжденных — руководитель Московского городского офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматова и сотрудники ряда медучреждений города: врач-хирург Джалат Алиев, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Кирилл Казаков, заместитель главврача Любовь Кондрашкина, завотделением реанимации и интенсивной терапии для больных с эндотоксикозами Сергей Кузнецов, главный научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии Александр Лебедев, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Медведев.

Также награды из рук мэра получили деятели культуры и образования: артистка Малого театра Ирина Муравьева, директор Детской музыкальной школы имени Чайковского Елена Кураева, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Питерская и учитель биологии Марина Васина.

Всего были награждены 44 человека. Собянин поблагодарил их за бесценный вклад в развитие, историю и культуру страны.

На днях президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями были отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ - генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, экс-министр энергетики Николай Шульгинов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о появлении в столице в 2024 году восьми спортивных комплексов.