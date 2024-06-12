«Мы не одни в домике»: Катя Лель призвала дружить с инопланетянами

Знаменитость давно настаивает на том, что во Вселенной люди не одиноки.

Певица Катя Лель призвала открыть сердца для жителей других цивилизаций. Интересное заявление прозвучало во время тематического гала-ужина в одном из московских ресторанов. Его процитировал корреспондент NEWS.ru

Звезда рассказала, что настало время для осознания людьми того факта, что помимо нашей цивилизации есть и другие.

«Наконец-то время пришло, чтобы люди задумались, что мы не одни в домике, что нас окружают разные цивилизации. Время истины пришло», — заявила Лель.

Она призвала людей к тому, чтобы они были открыты для нового знакомства. Звезда объяснила, что инопланетные существа прибудут на нашу планету сразу же, как только поймут, что тут их готовы принять и полюбить.

Катя Лель давно настаивает на том, что во Вселенной люди не одиноки, и утверждает, что у особая связь с галактическими соседями. Певица увлекается медитациями и другими практиками раскрытия особых человеческих чувств. Она неоднократно делала странные заявления о смерти и других своих видениях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель рассказала критерии настоящего мужчины.