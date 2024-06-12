Ушла икона шестидесятых: скончалась французская певица Франсуаза Арди

Артистка пришла на первое прослушивание по объявлению в газете и прошла путь до иконы моды и музыки своего времени.

Популярная французская певица, писательница, актриса и астролог Француаза Арди скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщают журналисты телеканала BFMTV со ссылкой на родственников покойной.

В частности, сын артистки, музыкант Тома Дютрон рассказал в социальных сетях о своей утрате. Он опубликовал фото, на котором изображен совсем маленьким рядом с Арди и подписал его кратко: «Мамы больше нет».

«Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась… Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения „йе-йе“ было 80 лет», — сказано в материале.

В юные годы певица училась в консерватории и параллельно получала политологическое, а затем филологическое образование в Парижском университете. Еще студенткой она нашла объявление в газете и по нему пришла на прослушивание в звукозаписывающую компанию. Дебютный сингл выпустила фирма Vogue в 1961 году, он разошелся двухмиллионным тиражом. Следом Арти получила предложение сыграть в фильме «Замок в Швеции» от режиссера Роже Вадима.

В 1963-м Арди представляла Монако на «Евровидении», заняла пятое место. Она была лицом домов моды Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и André Courrèges.

После съемок в картине «Большой приз» артистка подписала контракт со звукозаписывающей компанией Warner Bros. С 1974-го восемь лет вела передачи на «Радио Монте-Карло» вместе с известным астрологом Жан-Пьером Николя. В 1981 году вышла замуж за музыканта и актера Жака Дютрона, у них родился сын Тома.

Франсуаза Арди долгие годы боролась с лимфомой, в июне 2019 года она объявила, что страдает новым онкологическим заболеванием. В марте прошлого года звезда говорила, что «никогда больше не сможет петь».

Она перенесла 45 сеансов лучевой терапии, мучилась приступами удушья и постоянными носовыми кровотечениями. Признавалась, что не боится смерти, но пребывает в ужасе от страданий, которые приносит недуг. Несмотря на слабое здоровье, Арди прожила долгую жизнь и оставила яркий след в истории своей страны.

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