Минобороны раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил

В нем участвуют ракетчики и корабли ВМФ России.

Ракетчики Ленинградского военного округа в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработают пуски из комплекса «Искандер-М». Минобороны России раскрыло в Telegram-канале подробности проведения подготовки.

«Личный состав… Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в сообщении.

Вместе с тем экипажи кораблей Военно-морского флота России в рамках учений осуществит снаряжение специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования, а также выходы в районы патрулирования.

Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием. Они пройдут в три этапа, на втором присоединяются белорусские коллеги.

В рамках первого этапа ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Накануне, 11 июня Минобороны России объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, направленный на поддержание готовности применения ЯО для обеспечения суверенитета Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России. По его словам, это реакция на наращивание потенциала НАТО о своих границ.