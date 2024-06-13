Вкус детства: бренд-шеф поделился необычными рецептами русских завтраков

Традиционный русский завтрак нередко включает молочные продукты. Их можно подать весьма необычно. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал бренд-шеф Дмитрий Степанов.

Кулинарный эксперт посоветовал приготовить творожные оладьи, которые делаются буквально из подручных ингредиентов. Для начала нужно взять творог, муку, сахар, яйца, соду, соль, а затем все это тщательно перемешать. Далее поместить получившееся тесто в холодильник на 30 минут, а уже после приступить к выпеканию — на сковородке.

Любителям легких десертов шеф-повар порекомендовал обратить внимание на ряженку, из которой можно сделать йогурт с овсяным печеньем. Все вкусное просто — первым делом нужно взбить блендером ряженку, смешав ее с вареной сгущенкой. Дальше понадобится уже сотейник: следует растопить в нем сахар до карамели, добавив маленькие кусочки печенья и орехи, указал шеф-повар.

Здесь и начинается финальный этап готовки. Карамельную смесь нужно выложить на силиконовый коврик, потом остудить. Последний штрих, как отметил шеф-повар, заключается в выкладывании карамельного печенья с орехами и натурального йогурта слоями.

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