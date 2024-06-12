Россиянам разрешили самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Путин подписал закон о продаже заложенного в банке по ипотеке имущества

Россиянам разрешили самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Rau

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Причем воспользоваться этим правом можно вне зависимости от размера взятого кредита.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность самостоятельно продавать имущество, которое заложено в банке по ипотеке. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет правом гражданина, оформившего ипотеку в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем воспользоваться им можно вне зависимости от размера взятого кредита.

Чтобы продать такое имущество, нужно подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель после его получения должен согласовать в течение десяти рабочих дней самостоятельную реализацию, а также определить минимальную цену. Продавать имущество за сумму меньше назначенной нельзя.

Соответствующий закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах. Как отметил российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, новая форма будет действовать с 1 июля 2024 года.

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