Долг 60 миллионов: сможет ли Сафонов уехать играть во Францию с огромными алиментами

Футболист скинул дочери 22 тысячи рублей, чтобы попытаться решить проблему. Получилось ли?

Футболист сборной России и ФК «Краснодар» Матвей Сафонов не сможет выехать за границу, пока не решит вопрос с огромным долгом по алиментам. Об этом заявил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Спортсмен должен дочери Майе от Анастасии Казачек 60 миллионов рублей. Пара разошлась почти сразу же после рождения малышки в 2021 году.

Не так давно французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» пригласил Матвея в свою сборную в качестве второго вратаря. Ему предложили круглую сумму, но с переездом возникли проблемы из-за невыплаченных алиментов.

Неизвестно, на что надеялся футболист, когда перевел дочери 22 тысячи рублей, которые на фоне всей задолженности — капля в море.

«Если мы говорим про 60 миллионов рублей, которые у него в долгах по алиментным обязательствам, то уплата 22 тысяч рублей не является основанием для снятия с лица запрета на выезд за пределы территории Российской Федерации», — рассказал Завалько.

Аркадий прокомментировал, что запрет наложен на основаниях законодательства, в котором сказано: если долг свыше десяти тысяч рублей не выплачивается за два месяца, то гражданину могут ограничить перемещения.

Завалько объяснил, что выехать во Францию у Сафонова получится только в двух ситуациях: либо он выплатит всю сумму долга, либо найдет возможность договориться с экс-супругой, чтобы та дала ему разрешение на выезд. Иначе решить ситуацию у спортсмена не выйдет.

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