«Детям достанутся только алименты»: как поделят имущество Алсу и Абрамов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

При разводе детям Алсу достанутся только алименты, которые назначит суд

«Детям достанутся только алименты»: как поделят имущество Алсу и Абрамов

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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На данный момент неизвестно, с кем из родителей останутся дети. Смогут ли супруги договориться или все решит суд?

Певица Алсу делит нажитое за годы брака с бизнесменом Яном Абрамовым имущество. О том, как будет развиваться процесс, в беседе с Telegram-каналом «Звездач» предположила юрист Ольга Власова.

По мнению адвоката, вероятнее всего у пары имеется брачный договор, в котором четко расписано, что кому достанется. Дети в нем присутствовать не могут, поэтому им положены только алименты.

«Поскольку Алсу и ее супруг люди обеспеченные, скорее всего, у них заключен брачный контракт, в котором и оговорено, что и кому достанется. Но детям достанутся только алименты», — заявила Ольга Власова.

С кем останутся жить трое ребят — на данный момент неизвестно. Власова считает, что родители смогут прийти к соглашению в этом вопросе, либо их судьбу будет решать суд. Старшие дочери пары находятся в том возрасте, когда имеют право высказать свое мнение и оно будет услышано судьей, однако, не станет решающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лопес и Аффлек решили продать «семейное гнездышко».

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«Детям достанутся только алименты»: как поделят имущество Алсу и Абрамов

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