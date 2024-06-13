Жилища с условием: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

Россияне стараются успеть оформить следки до окончания действия госпрограммы.

В мае этого года россиянам выдали льготных ипотек на 400 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем месяцем ранее. Как выяснили «Известия», ажиотажный спрос на покупку жилья с господдержкой связан, в первую очередь, со скорым окончанием действия программы.

Уже 1 июля кредиты на квартиру в новостройке под 8% выдавать перестанут, и покупка жилья в условиях высоких рыночных ставок станет практически недоступной. При этом банки уже израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу льготной ипотеки. Поэтому, по мнению экспертов, сейчас одобрять субсидированные кредиты будут только самым платежеспособным заемщикам, а доля отказов значительно вырастет.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам разрешили самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество.