Необычный симптом: люди с деменцией произносят больше абстрактных существительных

В Сингапуре провели исследования и выявили некоторые неочевидные признаки заболевания.

Исследователи из Сингапурской школы медицины опытным путем выяснили, что люди с деменцией чаще используют в своей речи абстрактные существительные, такие как «дружба» или «храбрость». Результаты эксперимента опубликовали на портале Alzheimer’s & Dementia (Alz& Dem).

Для исследования ученые отобрали 148 пожилых граждан. У 38 из них наблюдались легкие когнитивные нарушения, у 36 человек были проблемы с памятью и мыслительные дисфункции.

Эксперимент заключался в том, что испытуемых попросили разговаривать на определенную тему 20 минут. Ученые записали диалоги и проанализировали речь здоровых людей и тех, кто испытывает проблемы.

Ученые выяснили, что пенсионеры, страдающие от деменции, чаще используют абстрактные существительные. Как правило, такие слова не обозначают конкретный предмет и их нельзя потрогать.

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